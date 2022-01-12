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    Yatalak oldu! Erotik film yıldızı Jenna Jameson'ın son hali

    Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızları arasında yer alan Jenna Jameson'ın son hali yürek burktu. Jameson, hastalığı nedeniyle ayağa bile kalkamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 09:39
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    Yatalak oldu! Erotik film yıldızı Jenna Jameson'ın son hali

    4 yaşındaki kızının doğumu ile birlikte cinsel içerikli film çekimlerini bırakan ve mutlu bir aile hayatı yaşamaya başlayan Jenna Jameson'ın Guillain-Barré sendromu ile mücadele ettiği biliniyordu.

    Ancak artık yatalak olacak durumu gelmesi hayranlarının yüreğini burktu.

    EROTİK YILDIZIN SON HALİ

    Binde 1 ila 2 ihtimalle ortaya çıkan bir tür kas hastalığı Guillain-Barré sendromuna yakalanan Jenna Jameson'ın güzelliğinden hiç birşey kaybetmese de artık kendi kendine bakamayacak halde.

    Zor günler geçiren seksi oyuncu artık yürüyemiyor.

    Jameson, yeniden sağlığına kavuşmak için büyük mücadele veriyor. Şu anda 47 yaşında olan ünlü isme sevdiklerinden destek mesajı yağdı.

    Yatalak oldu! Erotik film yıldızı Jenna Jameson ın son hali #1

    Yatalak oldu! Erotik film yıldızı Jenna Jameson ın son hali #2

    Yatalak oldu! Erotik film yıldızı Jenna Jameson ın son hali #3

    Yatalak oldu! Erotik film yıldızı Jenna Jameson ın son hali #4

    Yatalak oldu! Erotik film yıldızı Jenna Jameson ın son hali #5

     


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