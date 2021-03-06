Uzun yıllardır Türk halk müziğinin içerisinde bulunan Yavuz Bingöl, bu akşam her hafta sanat dünyasının sevilen isimlerini ağırlayan İbo Show'a konuk oluyor. Yavuz Bingöl'ün hayatı merak ediliyor.

İmparator İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen İbo Show, her hafta olduğu gibi bu hafta da seyircilere keyifli dakikalar yaşatacak.

İbo Show'un yeni bölüm konukları arasında Yavuz Bingöl yer alıyor. Seyirciler, Yavuz Bingöl'ün hayatı ile ilgili detayları merak ediyor.

Peki, Yavuz Bingöl kimdir? Yavuz Bingöl kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte, Yavuz Bingöl'ün hayatı ve biyografisi..

YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Kars/Sarıkamışlı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl, annesi de Kars/Sarıkamışlı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı'dır.

Oğuz Bingöl ve Efsun adında iki kardeşi olan Yavuz Bingöl, babasının işinden dolayı öğrenim hayatını çeşitli illerde sürdürmüştür.

Ünlü sanatçı, öğrenim yaşamına 1970 yılında Kars Digor'da başlamış, 1972 yılında Konya Karapınar Kayalı İlkokulu'nda devam etmiştir. İstanbul Halkalı'da aynı sınıfın ikinci dönemini okumuş ve 1974 yılında Ankara Malazgirt İlkokulu'na geçmiştir. 1975'te buradan mezun olan Bingöl, Mehmet Akif Ortaokulu'nda eğitimine devam etmiş ve ortaokulu ikinci sınıfta bırakarak Ankara Devlet Konservatuarı Korno-Piyano bölümüne iyi bir dereceyle girmiştir.

1979 yılı sonunda konservatuardan ayrılan Bingöl, bir süre müziğe ara vermiş ve İzmir'in Gültepe semtindeki evine dönmüştür. Evin geçimine katkıda bulunmak için balık, midye, su ve sigara satmış ve inşaat, fırın gibi çeşitli işlerde çalışmıştır.

1983 yılında İzmir'de yaşadığı dönemlerde yeniden müziğe başlayan ünlü sanatçı, 1984 yılında askere gitmiştir. 18 ay boyunca Erzurum ve Kars orduevlerinde müzikle ilgili çalışarak kendisini geliştirme fırsatı bulmuştur.

1986'da askerden dönen Bingöl, 1986 yılında evlenmiştir. Bu evliliğinden Türkü Sinem adında bir kızı olmuştur.

1987-1989 yılları arasında İzmir Fuarı'na gelen Huri Sapan, Hakkı Bulut, Belkıs Akkale, Hülya Süer, Bergen, İbrahim Tatlıses, Zekeriya Ünlü ve Müslüm Eren gibi birçok sanatçıya bağlamasıyla eşlik eden Yavuz Bingöl, İzmirli müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile birlikte Grup Umuda Ezgi'yi kurarak yedi yıl protest müzik yapmıştır.

95 yılında Grup Umuda Ezgi'den ayrılarak kendi müziğini yaratmak üzere çalışmaya başlamış ve "Sen Türkülerini Söyle" adlı ilk albümünü hazırlamıştır.

"Baharım Sensin", "Gülen Az", "Sitemdir", "Unutulur Herşey" isimli albümleri bulunan Yavuz Bingöl 1998 yılında "Cumhuriyet", 1999 yılında da "Salkım Hanım'ın Taneleri" adlı filmlerde aldığı rollerle sinemaya da adımını atmıştır.

2008 yılında Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın ''Üç Maymun'' adlı filminde başrol oynayan Yavuz Bingöl, 2013 yılında "Karagül" dizisinde başrol olarak yer almıştır.

İzmir Narlıdere'de Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu sokağa Yavuz Bingöl Sanat Sokağı adı verilmiştir.

Şimdiye kadar üç kere evlenen Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini 2015 yılında şarkıcı Öykü Gürman'la yapmıştır. Çift 2016 yılında boşanmıştır.

23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı sinema filminde rol alan Bingöl, 2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği "Dar Elbise" adlı sinema filminde oynamıştır.