Dolar
7.9298
0.2427%
Euro
9.331
0.4218%
Altın
1899.71
-0.1146%
Borsa
1189.29
0%
G. Altın
484.487
0.1722%
Bitcoin
90512.28
-0.3822%
EXEN Coin
11.91
-2.65%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Yavuz Bingöl'ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi

    Kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren kız kardeşine veda eden Bingöl’ün cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 07:31
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 07:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yavuz Bingöl'ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi

    Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul (51), 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybetti.

    Pul'un cenazesi Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi'nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı'na defnedildi.

    HEM ALEVİ HEM DE SÜNNİ GELENEKLERE GÖRE CENAZE NAMAZI

    Pul için sanatçı Yavuz Bingöl’ün isteği üzerine hem Alevi hem de Sünni geleneklerine göre cenaze namazı kılındı.

    Kız kardeşinin ölümü ile sarsılan Yavuz Bingöl, cenaze töreni sonrasında, "Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi, yenemedi” dedi.

    Yavuz Bingöl ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi #1

    DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

    Bingöl ve ailesini acılı günlerinde sanatçı arkadaşları Mahzun Kırmızıgül ve Olgun Şimşek yalnız bırakmadı.

    Yavuz Bingöl'ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi VİDEO

    Yavuz Bingöl ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi #2

    Yavuz Bingöl ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi #3

    Yavuz Bingöl ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi #4

    Yavuz Bingöl ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi #5

    Yavuz Bingöl ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi #6

    Yavuz Bingöl ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi #7

    Yavuz Bingöl ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi #8

    Yavuz Bingöl ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi #9

    Yavuz Bingöl ün kansere yenik düşen kız kardeşi defnedildi #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir