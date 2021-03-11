Yavuz Dizdar kimdir? Dr. Yavuz Dizdar kaç yaşında, ne doktoru? Dr. Yavuz Dizdar biyografisi..

Dr. Yavuz Dizdar, Star TV ekranlarında yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Televizyon programlarına katılarak halkı bilgilendiren Yavuz Dizdar kimdir, ne doktoru?

Başarılı iş hayatı ile gündeme gelen isimlerden biri olan Dr. Yavuz Dizdar, televizyon programlarına katılarak halkı bilinçlendirmeye devam ediyor.

Koronavirüs ile ilgili açıklamalarıyla adını sık duyduğumuz Yavuz Dizdar, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Kanser hastalarına yönelik yaptığı açıklamalarla da öne çıkan Dr. Yavuz Dizdar hakkında araştırmalar hız kazandı. ''Dr. Yavuz Dizdar kaç yaşında, nereli? Dr. Yavuz Dizdar ne doktoru?'' sorularının yanıtı merak ediliyor.

Peki, Dr. Yavuz Dizdar kaç yaşında, nereli? Dr. Yavuz Dizdar ne doktoru? İşte, Dr. Yavuz Dizdar'ın hayatı ve biyografisi..

DR. YAVUZ DİZDAR KİMDİR?

1964 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Türk onkoloji doktoru Yavuz Dizdar, orta eğitimini 1982 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış ve 1988 yılında da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

Tıp eğitiminin ardından, Batman'da yaklaşık bir yıl mecburi hizmet yapan Dizdar, İstanbul’a gelmiş ve 1989-1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Dr. Dizdar, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde Kanser Biyolojisi ve İmmünolojisi Doktorası unvanını almıştır. Halen aynı enstitüde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Tıbbi çalışmalarına paralel olarak 1994'ten beri Dünya Gazetesi'nde sağlık ekonomisi ve politikası konusunda yazılar yazmaktadır. İstanbul Üniversitesi'ne ve üniversite eğitimine yönelik yazılarının yer aldığı Fakülte dergisi 2008 yılından beri yayın hayatındadır.