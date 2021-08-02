Yayın günü değişti! Baş Belası dizisi ne zaman, hangi gün?

Yayın günü değişti! Baş Belası dizisi ne zaman, hangi gün?

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı ATV'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın yayın gününde değişti. Peki Baş Belası dizisi hangi gün yayınlanacak? İşte yeni yayın tarihi...

ATV ekranlarının yaz dizisi 'Baş Belası' için yeni bir karar alındı.

İlgiyle takip edilen Baş Belası dizisi, pazar akşamları seyirci ile buluşuyordu.

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemirin paylaştığı dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Bunun üzerine Baş Belası dizisinin hayranları, Baş Belası hangi güne alındı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Baş Belası dizisi hangi güne alındı? İşte yeni yayın tarihi...

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baş Belası 8. bölümü 6 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00’da ATV'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

BAŞ BELASI DİZİ KONUSU

Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri barındırıyor.