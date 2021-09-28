Yayın günü ve kadrosu netleşti! Üç Kuruş ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Yayın günü ve kadrosu netleşti! Üç Kuruş ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

İçerve ve Çukur izleyicilerinin dört gözle beklediği "Üç Kuruş" dizisine dair detaylar belli oldu. Üç Kuruş ne zaman, hangi kanalda? Üç Kuruş dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

Ay Yapım, Çukur'un final bölümünde yeni projesi Üç Kuruş'u, "İçerde'den çıktık, Çukur'a düştük, sırada Üç Kuruş" duvar yazısıyla duyurmuştu.

Cast çalışmaları tamamlanan dizi sete çıkarken, heyecanla beklenen hikayesi ise belli oldu. Üç Kuruş'un ilk fragmanı da seyircilerle buluştu.

Dizinin kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Burak Altay, Civan Canova, Aslıhan Malbora, Aytaç Uşun gibi isimler yer alırken, ne zaman başlayacağı ise merak ediliyordu.

İlk fragmanı yayınlanan Üç Kuruş hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Peki Üç Kuruş ne zaman, hangi gün başlayacak? Üç Kuruş kadrosunda kimler var? Üç Kuruş dizi konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Üç Kuruş İlk Tanıtım VİDEO

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ay Yapım tarafından titizlikle hazırlanan Üç Kuruş dizisi, Show TV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olacak.

“Üç Kuruş” dizisinin yayın tarihi net olarak açıklanmadı. İlk fragmanda Üç Kuruş dizisinin Pazartesi günleri ekranda yer alacağı belirtildi.

ÜÇ KURUŞ DİZİ KONUSU

Polis, mafya ve mahalle üçgeninde geçen dizide emniyet amiri Efe, Kartal ve seri katil İrfan'ın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak.

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olacak. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

DİZİNİN ADI NEDEN ÜÇ KURUŞ?

Üç Kuruş dizisi seri katil İrfan'ın işlediği cinayet sahnesiyle başlıyor. İrfan kurbanını öldürdükten sonra üzerine 3 kuruş atıyor. Dizi adını bu simgeden alıyor.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Üç Kuruş’un kadrosunda "Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit" gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.