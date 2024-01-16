Yayın tarihi açıklandı! İşte İnci Taneleri ilk bölüm günü ve saati...

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Yıllar sonra ekrana dönen Yılmaz Erdoğan, "İnci Taneleri" ile adından söz ettirecek.
Erdoğan'ın kendi kaleminden çıkan ve başrolü üstlendiği İnci Taneleri dizisi, fragmanıyla gündeme damga vurdu.
"Azem Yücedağ" karakterini canlandıracak olan Yılmaz Erdoğan'ın dizisi Kanal D'de yayınlanacak.
BKM imzalı yapımın oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer alıyor.
İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.
Merakla beklenen İnci Taneleri'nin yayın tarihi ve saati belli oldu. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
İnci Taneleri dizisi günü ve saati
Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri’ 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.