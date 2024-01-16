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Yayın tarihi açıklandı! İşte İnci Taneleri ilk bölüm günü ve saati...

Yayın tarihi açıklandı! İşte İnci Taneleri ilk bölüm günü ve saati... Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen dizisi İnci Taneleri için geri sayım başladı. Fragmanı gündeme damga vuran İnci Taneleri hangi gün ve kanalda, saat kaçta başlıyor detaylar haberimizde...