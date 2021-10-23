Yayın tarihi belli oldu! Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm fragmanı nefes kesti

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu.

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve reyting rekorları kıran ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

Savaş sahnelerinin heyecanı katbekat artırdığı fragmana, Barış Arduç'un hayat verdiği Alparslan'ın, ''Ben bileği bükülmez Çağrı Bey oğlu Muhammed Alparslan!'' sözleri damga vurdu.

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte kadrosunda Mehmet Özgür, Barış Bağcı, Sinan Tuzcu, Erdinç Gülener, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca, Korel Cezayirli, Mim Kemal Öke, Esila Umut gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayın tarihi de belli oldu.

İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 1. Bölüm 1. Fragmanı VİDEO

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'NUN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdarı olan Sultan Alparslan'ı konu edinen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi açıklandı.

Tarih tutkunlarının merakla beklediği Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 8 Kasım Pazartesi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.