Yayın tarihi belli oldu! Canan Ergüder'li Oğlum dizisi ne zaman başlıyor?

Yayın tarihi belli oldu! Canan Ergüder'li Oğlum dizisi ne zaman başlıyor?

Show TV'nin yeni dizisi Oğlum'un 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte başrollerinde Kubilay Aka, Canan Ergüder ve Songül Öden'in yer aldığı Oğlum dizisinin yayın tarihi de belli oldu.

Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta'nın oturduğu Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum için geri sayım devam ediyor.

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.

İzleyenlerin ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkilerine tanık olacağı Oğlum dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Oğlum dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi...

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte birbirinden başarılı isimleri kadrosunda buluşturan ve ezber bozan hikayesiyle ses getirmeye hazırlanan Oğlum dizisinin yayın tarihi de belli oldu.

Televizyon ekranlarında görmeye alışık olmadığımız bir hikayeyle iki çocuğun dünyasına ışık tutacak Oğlum dizisi, 9 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Bir umut hikayesi olarak yola çıkan dizinin tanıtımında iki farklı aile gözler önüne serilirken yaşanılan acı bir olayın da ipuçları veriliyor. Bir trajediyle değişen hayatları merkezine alacak dizi, seyirciye karmaşık duyguları bir arada tattıracak.

Oğlum 1. Bölüm Fragman VİDEO