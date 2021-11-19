Yayın tarihi belli oldu! How I Met Your Father ne zaman başlıyor?

Yayın tarihi belli oldu! How I Met Your Father ne zaman başlıyor?

Dünyaca ünlü komedi dizisi How I Met Your Mother'ın devamı olan How I Met Your Father dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki How I Met Your Father ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi...

Başrollerinde Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris'in yer aldığı How I Met Your Mother dizisi, 2005-2014 yılları arasında yayınlanmış ve popüler kültürde önemli bir yer edinmişti.

"How I Met Your Mother" dizisinin farklı bir versiyonu olarak izleyicilerle buluşacak olan "How I Met Your Father" dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.

How I Met Your Father'ın yayın tarihi, dizinin oyuncuları Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell ve Tom Ainsley’nin yayınladığı videoyla duyuruldu.

Peki How I Met Your Father ne zaman başlıyor? İşte How I Met Your Father'ın yayın tarihi...

HOW I MET YOUR FATHER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father'ın 18 Ocak 2022 tarihinde Hulu'da yayınlanacağı açıklandı.

10 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün yönetmenliğini, How I Met Your Mother'ın 208 bölümden 196'sını yöneten Pam Fryman üstleniyor.

Başrolünde Hilary Duff'ın yer aldığı yeni dizide Kim Cattrall, Christopher Lowell, Francia Raisa ve Tom Ainsley rol alıyor.

Hilary Duff'ın Sophie karakterine hayat vereceği dizide, Francia Raisa Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı; Tom Ainsley, Valentina'nın erkek arkadaşı Charlie'yi; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse'yi; Tien Tran ise Jesse'nin üvey kardeşi Ellen'ı canlandırıyor.

HOW I MET YOUR FATHER KONUSU

How I Met Your Father, Sophie'nin eşiyle nasıl tanıştığı ve arkadaş grubuyla 2021 yılında yaşadığı maceralarını oğluna anlatması etrafında şekillenecek.

Dizi, kim olduklarını, hayattan ne istediklerini, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını çözmenin ortasında olan Sophie ve arkadaş grubunun etrafında dönecek.