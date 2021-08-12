Yayın tarihi belli oldu! Kadir Ezildi'nin yeni programı En Hamarat Benim ne zaman başlıyor?

Yayın tarihi belli oldu! Kadir Ezildi'nin yeni programı En Hamarat Benim ne zaman başlıyor?

Sunuculuğunu ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin üstlendiği yeni program En Hamarat Benim'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki En Hamarat Benim ne zaman başlıyor? İşte başvuru formu..

FOX TV'nin sevilen yarışması Temizlik Benim İşim ile ünlenen temizlik takıntılı Kadir Ezildi'nin yeni programı merak ediliyor.

Kadir Ezildi, En Hamarat Benim yarışmasıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Hem hamaratım, hem de elimin lezzetine güvenirim diyenlerin yer alacağı yarışma En Hamarat Benim, FOX'ta başlıyor.

Peki En Hamarat Benim ne zaman başlıyor? En Hamarat Benim formatı nedir, nasıl başvurulur? İşte En Hamarat Benim başvuru formu...

EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN BAŞLIYOR, FORMATI NEDİR?

En Hamarat Benim yarışma programında; temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığına güvenen kadınlar kıyasıya bir rekabete girecek.

Beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini yapacak, evler temizlendikten sonra ise mutfakta hünerlerini sergileyecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılar, ayrıca çay saati için de birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak, sofralar kuracak. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi olacak.

En Hamarat Benim, 16 Ağustos Pazartesi itibarıyla hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

EN HAMARAT BENİM NASIL BAŞVURULUR?

FOX TV ekranlarının fenomen yarışma programı Temizlik Benim İşim'le tanınan temizlik takıntılı Kadir Ezildi yepyeni bir yarışmayla dönüyor.

Temizliğin erkek işi olduğunu savunan sunucu Kadir Ezildi, kendi evinde gece geç saatlere kadar temizlik yapıyor, yetmiyor bir de FOX TV ekranlarında yarışmacılarla temizlik yapıyor.

Kadir Ezildi'nin son bombası En Hamarat Benim'de yarışmak isteyenler ise başvuru formunu araştırıyor.