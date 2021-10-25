Yayın tarihi belli oldu! Savaş Özdemir'li Benim Hayatım'ın 1. bölüm fragmanı nefes kesti

Yayın tarihi belli oldu! Savaş Özdemir'li Benim Hayatım'ın 1. bölüm fragmanı nefes kesti

Başrollerinde Savaş Özdemir, Genco Özak ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Benim Hayatım, büyük bir merakla bekleniyor.

Başrollerini EDHO'nun Tipi'si Savaş Özdemir, Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak ve Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı Benim Hayatım dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristi Bahadır Özdener'in üstlendiği Benim Hayatım'ın yayınlanan ilk bölüm fragmanı, kısa sürede soyal medyanın gündemine oturdu.

Yayınlanan fragmanla birlikte bir baba kızın dramını konu edinen dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Benim Hayatım 1. Bölüm Fragmanı VİDEO

BENİM HAYATIM'IN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşıyacak olan Benim Hayatım dizisinin yayın tarihi açıklandı.

Oyuncu kadrosunda Savaş Özdemir, Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak'ın yanı sıra; Esra Ronabar, Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Pelin Uluksar gibi isimlerin yer aldığı Benim Hayatım dizisi, 31 Ekim Pazar günü saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.