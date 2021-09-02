Yayın tarihi belli oldu! Uzak Şehrin Masalı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Yayın tarihi belli oldu! Uzak Şehrin Masalı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Başrollerinde Barış Kılıç ve Aslıhan Güner'in yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın yayın tarihi belli oldu. Peki Uzak Şehrin Masalı dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı, FOX TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı büyük bir heyecanla bekleniyor.

Kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı iddialı dizi Uzak Şehrin Masalı'nın 1. bölüm fragmanı dün akşam izleyiciyle buluştu.

Tanıtımı sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük yankı uyandıran dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki Uzak Şehrin Masalı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Uzak Şehrin Masalı dizisi konusu...

Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm fragmanı FOX'ta İZLE

UZAK ŞEHRİN MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni dönemin en güçlü dram yapımlarından birisi olarak görülen Uzak Şehrin Masalı dizisi, 12 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU

Çok yakında ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Uzak Şehrin Masalı'nda Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan'ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çeker ancak Affan bir türlü durulmaz.

Sonunda Umay'ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay'ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe'ye yerleşmekten başka çaresi yoktur.

Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars'ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi vermektedir.

Kürşat, Umay ve Sonay'ın yolları Eskitepe'de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay'ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir.