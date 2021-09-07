Yayın tarihi belli oldu! Yalancı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Yayın tarihi belli oldu! Yalancı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan Süreç Film imzalı Yalancı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki Yalancı dizisi ne zaman başlıyor?

Yönetmen koltuğunda başarılı isim Hülya Gezer'in oturduğu, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi, Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu ediliyor.

BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz dizisi Liar'ın Türkiye uyarlaması olarak ekrana gelecek olan Süreç Film imzalı Yalancı'nın kadrosunda birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.

Peki Yalancı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kimler? İşte Yalancı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

YALANCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer'in yer aldığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi 17 Eylül Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İki taraf tek doğru!

Deniz (Burçin Terzioğlu) zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir (Salih Bademci) ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler.

Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şu şekilde:

İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin.