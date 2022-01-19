'Yeni Kurtlar Vadisi' gümbür gümbür geliyor! Yalnız Kurt'un yayın tarihi belli oldu

'Yeni Kurtlar Vadisi' olarak adlandırılan ATV'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt, tanıtımlarıyla büyük ses getirmişti. Başrolünde Cihan Ünal'ın yer aldığı Yalnız Kurt'un yayın tarihi, sonunda belli oldu.

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Yalnız Kurt, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacağı belirtilen dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getirmişti.

Başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye'de yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak olan Yalnız Kurt dizisinin yayın tarihi, nihayet belli oldu.

Yayınlanan 1. bölüm fragmanına göre dizi, ilk bölümüyle 28 Ocak 2022 Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktalarını da ekrana taşıyacak olan dizinin oyuncu kadrosunda; Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yanız Kurt ilk bölümü 28 Ocak Cuma günü VİDEO