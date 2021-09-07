Yayın tarihi netleşti! Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Yayın tarihi netleşti! Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in yayın tarihi belli oldu. Peki ne zaman ve hangi kanalda başlayacak?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Evlilik Hakkında Her Şey, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken, ekranlarda olacağı tarih ve kanal netleşti.

BBC yapımı, ''The Split'' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan MF Yapım imzalı dizi Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosunda birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.

Merakla beklenen dizide, Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor.

Peki Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İşte ayrıntılar...

Evlilik Hakkında Her Şey İlk Tanıtım VİDEO

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

imdiden konusuyla büyük merak uyandıran ve çekimleri İstanbul’da devam eden dizi Evlilik Hakkında Her Şey 21 Eylül saat 20.00'da FOX’ta izleyicilerle buluşacak

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Bir evliliğin bütün aşamalarının bu dört kadın kahramanın üzerinden görüleceği dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN OYUNCU KADROSU

Yeni sezonda FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan dizinin oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor.