Yayın öncesi sigara içerken kameralara yakalanmıştı! Onur Yıldız'dan açıklama geldi...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesinde ortaya çıkan görüntü sosyal medyada viral oldu.
Maç öncesi yayında olduğunu unutan A Spor spikeri Onur Yıldız, sigara içerken kameralara yakalandı.
Onur Yıldız'ın sigara içtiği görüntüler dünün en çok izlenenleri arasında yer aldı.
İşte o anlar...
Onur Yıldız açıklama yaptı
Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından Onur Yıldız'dan açıklama geldi.
İşte Onur Yıldız'ın o açıklaması;
"Zorunlu Açıklama... Bu akşam sosyal medyada yer alan görüntü, canlı yayında gerçekleşmemiştir. Yurt dışı yayını için verilen uydu frekansından illegal bir şekilde kaydedilmiş, yayın dışı görüntüdür. A Spor izleyenler yayında asla böyle bir görüntüye tanık olmadılar."