Yayın öncesi sigara içerken kameralara yakalanmıştı! Onur Yıldız'dan açıklama geldi... Maç öncesi yayında sigara içerken görüntülenen A Spor spikeri Onur Yıldız kameralara böyle yakalandı.

ensonhaber.com

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesinde ortaya çıkan görüntü sosyal medyada viral oldu.

Maç öncesi yayında olduğunu unutan A Spor spikeri Onur Yıldız, sigara içerken kameralara yakalandı.

Onur Yıldız'ın sigara içtiği görüntüler dünün en çok izlenenleri arasında yer aldı.

İşte o anlar...

Onur Yıldız açıklama yaptı

Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından Onur Yıldız'dan açıklama geldi.

İşte Onur Yıldız'ın o açıklaması;

"Zorunlu Açıklama... Bu akşam sosyal medyada yer alan görüntü, canlı yayında gerçekleşmemiştir. Yurt dışı yayını için verilen uydu frekansından illegal bir şekilde kaydedilmiş, yayın dışı görüntüdür. A Spor izleyenler yayında asla böyle bir görüntüye tanık olmadılar."