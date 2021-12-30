Yedi Başlı Ejderha efsanesi nedir, ne demek? Yalnız Kurt dizisiyle gündeme geldi!

Yedi Başlı Ejderha efsanesi nedir, ne demek? Yalnız Kurt dizisiyle gündeme geldi!

ATV'nin Osman Sınav imzalı yeni dizisi Yalnız Kurt'un 3. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin 3. fragmanında, 'yedi başlı ejderha' ifadesi dikkati çekti. Peki Yedi Başlı Ejderha ne demek?

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerine imza atan Osman Sınav, yeni dizisi Yalnız Kurt'u izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Yalnız Kurt, Golyat isimli bir küresel gücün yaptıkları ve buna karşı verilen mücadeleden bahsedecek.

Başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal, Damla Colbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ve 'Yeni Kurtlar Vadisi' olarak lanse edilen Yalnız Kurt'un üçüncü tanıtımı, geçtiğimiz gün izleyicisiyle buluştu.

Büyük ses getiren üçüncü tanıtım fragmanında geçen 'yedi başlı ejderha' ifadesinin anlamı, diziyi sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Peki Yedi Başlı Ejderha nedir, ne demek? Yedi Başlı Ejderha hikayesi nedir? İşte Osman Sınav yapımı Yalnız Kurt dizisiyle gündeme gelen Yedi Başlı Ejderha hakkında merak edilenler...

YEDİ BAŞLI EJDERHA NEDİR, NE DEMEK?

Yedi başlı ejderha ifadesi, ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un 3. tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından gündem oldu.

Türk ve Altay mitolojisinde, ''Yelbegen'' denilen ejderha önemli yer tutmaktadır. Ejderha, zaman zaman yedi başlı dev ya da bir evren olarak tanımlanan mitolojik canavar anlamına gelmektedir.

İnsan biçimli çok büyük masal yaratıkları olan ejderhalar, siyah ya da sarı renklidir. Genellikle üç, yedi ve on iki başı vardır. Güneş ve ayın tutulması, Yelbeğen'in bu gökcisimlerini yemesi olarak anlatılır.

Altay mitolojisinde Ay'ı yiyerek onun küçülmesine yani Ay tutulmasına yol açan göksel canavar Yelbegen 'Yilbüke' olarak da adlandırılır.

Yelbegen'in neden olduğu ay tutulmasından sonra Altaylar, "Yine Yelbegen ayı yedi" derlermiş.

YEDİ BAŞLI EJDERHA HİKAYESİ

Yalpağan Han, Türk ve Altay mitolojisinde ''Ejderha Tanrısı'' olarak bilinir. Bütün ejderhalar yani Yelbeğenler, onun emrindedir. Kendisi de istediği zaman yedi başlı bir ejder kılığına bürünür. Ayrıca Devlerin Tanrısı olarak da görülür.