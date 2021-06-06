Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu ve oyuncuları..

Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu ve oyuncuları..

Kemal Sunal'ın sevilen yapımlarından Yedi Bela Hüsnü filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Peki Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? İşte Yedi Bela Hüsnü konusu ve oyuncuları..

Sevilen Türk filmlerinden Yedi Bela Hüsnü filmi, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu Ahmet Üstel'in kaleme aldığı ve başrollerini Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen gibi isimlerin paylaştığı 1982 yapımı film, Hüsnü'nün Hüsniye'ye aşkı ve maceralarını konu ediniyor.

Filmi tv yayın akışında görenler, Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU

Çekimleri İstanbul'un Levent semtinde yapılan filmde, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Hüsnü karakteri, mahallenin en güzel kızı olan Hüsniye'ye aşık olur. Fakat Hüsniye onunla ilgilenmez. Bunun üzerine Hüsnü onun kalbini kazanabilmek için Cemal'den yardım ister. Cemal'in verdiği taktiklerle Hüsniye'nin ilgisini kazanamaz. Bu sırada, Hüsniye'nin mahallesinin tüm tapuları Malik'e geçer. Türlü kurnazlıklarla mahalleliyi zor duruma sokan Malik, mahallelinin kısa sürede evlerini terk etmesini ister.

Böylece Hüsnü'nün beklediği fırsat ayağına gelir ve kabadayı kılığına girerek hem mahalleyi kurtarmayı hem de Hüsniye'nin gönlünü kazanmayı planlar. Ancak hal ve hareketleriyle başını belaya sokan Hüsnü, kiralık katil tarafından takibe alınır. Hüsnü bu zor durumdan nasıl kurtulacak? Hüsniye'nin kalbini kazanabilecek mi?