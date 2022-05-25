Yedi Numara'nın flörtöz Ayten'i Ayça Mutlugil'i gören inanamadı! 'Ayten Bacı biraz yaşlansaydın'

2000'li yılların efsane dizisi Yedi Numara'daki "Ayten" karakteriyle hafızalara kazınan Ayça Mutlugil, 48 yaşında. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları ise, güzelliğine güzellik katmış dedirtiyor.

2000-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Yedi Numara dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan yapımlardan oldu.

Sıcak aile hikayesini ekranlara taşıyan Yedi Numara dizisi, birçok genç yıldızı seyirci karşısına çıkardı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Yedi Numara hala hatırlanıyor ve oyuncuları merak ediliyor.

Bu isimlerden birisi olan Ayça Mutlugil, dizide Ayten karakterine hayat verdi ve uzun cümleleriyle tanındı. Ayten'in flörtlerine ve sevgililerine yetişmek de imkansızdı.

Yedi Numara'nın Ayten'i yaşlanmıyor

Oynadığı karakterle milyonların sevgisini ve beğenisini kazanan Ayça Mutlugil, uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyor.

Meslektaşı Taner Ertürkler ile mutlu bir yuva kuran ve bir erkek çocuk dünyaya getiren oyuncu, sık sık sosyal medyadan hayatına dair kareler paylaşıyor.

48 yaşındaki ünlü oyuncu, son haliyle adeta yıllara meydan okuyor.

İşte Yedi Numara'nın Ayten'i Ayça Mutlugil...