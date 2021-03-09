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- Yeliz kimdir? Şarkıcı Yeliz kaç yaşında, gerçek adı nedir? Şarkıcı Yeliz hayatı ve biyografisi..
Yeliz kimdir? Şarkıcı Yeliz kaç yaşında, gerçek adı nedir? Şarkıcı Yeliz hayatı ve biyografisi..
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 11:04
- Güncelleme : 09.03.2021 - 11:05
Kürk polemiği ile ilgili konuşan Ünlü şarkıcı Yeliz, gerçek kürk giyen ve pahalı çantalar takan kadınlara ateş püskürdü.
Kendisine yöneltilen "Gerçek deri kürk giyer misiniz?" sorusuna cevap veren deneyimli şarkıcı Yeliz, şu ifadeleri kullandı:
''Bugüne kadar hiç gerçek deri kullanmadım. Annenizin karnından kürkle mi doğdunuz yani? Kürkü geçtim 100 bin TL'lik lüks çantaların kullanılması bile görgüsüzlük. Sonuçta hepimiz iki metrelik mezara gireceğiz..."
Bunun üzerine sosyal medyanın gündemine oturan Yeliz hakkında araştırmalar hız kazandı.
Peki, Yeliz kimdir? Şarkıcı Yeliz kaç yaşında ve nereli? İşte, 45. sanat yılını kutlayan deneyimli şarkıcı Yeliz'in hayatı ve biyografisi..
YELİZ KİMDİR?
Fatma Yeliz Eker sahne adıyla Yeliz, 12 Aralık 1957 tarihinde dünyaya gelmiştir.
İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteği ile müzik hayatına başlayan Yeliz, 1975 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde ikinci olmuştur. Yarışmadan sonra yayınlanan 45'likleri ile Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olmuştur.
Bir tarafında "Bu Ne Dünya" diğer tarafında "Yalan" isimli şarkıların yer aldığı 45'liği dönemin en çok satan plağı olmuştur.
1978'den 1988'e kadar arabesk ve fantezi müzik dalında çalışmalar yapan ve pop müziğe döndüğü 1992 albümü "Haklıydın" sonrasında müzik hayatına bir süre ara vermiştir. Daha sonra 2007 yılında "Haykırdım Sessizce" isimli albümü ile müziğe geri dönmüştür.
45'LİKLERİ
- Sen Olsan Yeter / Hoşgeldin Bahar
- Hayalimdeki Adam / Sen Ve Ben
- Yaşadıkça / Kimbilir Belki Bir Gün
- Bu Ne Dünya / Yalan
- Şeker Çocuk / İsterim Ki
- Bir Bahar Yağmuru / Kırık Kalp
- Oldu Olacak / Gönlüm Seninle
- Kahpe Felek / Yanakların Çiçektir
- Kimbilir / Ağla Gözlerim Ağla
ŞARKILARI
- Yeliz
- Kristal Kadeh
- İhtiyar Falcı
- Seni Sevmek İbadet
- Haklıydın
- Seni Düşündüm
- Haykırdım Sessizce
- Allah Kalbine Göre Versin
- Ödül / Neredeydin
- En İyileriyle Yeliz
- Gidiyorum
- Bekle Yağmur Geliyor
- Aşk Alfabesİ
- Beni Vur