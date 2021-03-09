Yeliz kimdir? Şarkıcı Yeliz kaç yaşında, gerçek adı nedir? Şarkıcı Yeliz hayatı ve biyografisi..

Gerçek bir hayvansever olan şarkıcı Yeliz, kürk polemiğine ilişkin açıklamalarda bulunmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcı Yeliz'in hayatı ve biyografisi araştırma konusu oldu.

Kürk polemiği ile ilgili konuşan Ünlü şarkıcı Yeliz, gerçek kürk giyen ve pahalı çantalar takan kadınlara ateş püskürdü.

Kendisine yöneltilen "Gerçek deri kürk giyer misiniz?" sorusuna cevap veren deneyimli şarkıcı Yeliz, şu ifadeleri kullandı:

''Bugüne kadar hiç gerçek deri kullanmadım. Annenizin karnından kürkle mi doğdunuz yani? Kürkü geçtim 100 bin TL'lik lüks çantaların kullanılması bile görgüsüzlük. Sonuçta hepimiz iki metrelik mezara gireceğiz..."

Bunun üzerine sosyal medyanın gündemine oturan Yeliz hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki, Yeliz kimdir? Şarkıcı Yeliz kaç yaşında ve nereli? İşte, 45. sanat yılını kutlayan deneyimli şarkıcı Yeliz'in hayatı ve biyografisi..

YELİZ KİMDİR?

Fatma Yeliz Eker sahne adıyla Yeliz, 12 Aralık 1957 tarihinde dünyaya gelmiştir.

İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteği ile müzik hayatına başlayan Yeliz, 1975 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde ikinci olmuştur. Yarışmadan sonra yayınlanan 45'likleri ile Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olmuştur.

Bir tarafında "Bu Ne Dünya" diğer tarafında "Yalan" isimli şarkıların yer aldığı 45'liği dönemin en çok satan plağı olmuştur.

1978'den 1988'e kadar arabesk ve fantezi müzik dalında çalışmalar yapan ve pop müziğe döndüğü 1992 albümü "Haklıydın" sonrasında müzik hayatına bir süre ara vermiştir. Daha sonra 2007 yılında "Haykırdım Sessizce" isimli albümü ile müziğe geri dönmüştür.

45'LİKLERİ

Sen Olsan Yeter / Hoşgeldin Bahar

Hayalimdeki Adam / Sen Ve Ben

Yaşadıkça / Kimbilir Belki Bir Gün

Bu Ne Dünya / Yalan

Şeker Çocuk / İsterim Ki

Bir Bahar Yağmuru / Kırık Kalp

Oldu Olacak / Gönlüm Seninle

Kahpe Felek / Yanakların Çiçektir

Kimbilir / Ağla Gözlerim Ağla

ŞARKILARI