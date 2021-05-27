Yeliz Yeşilmen kimdir? Demet ve Alişan konuğu Yeliz Yeşilmen'in biyografisi

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Hayatına dair bilgiler araştırılan Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, ekranlardan uzak bir hayat sürse de zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olan Yeşilmen'e dair bilgiler seyirciler tarafından merak ediliyor.

Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli ve evli mi? gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki Yeliz Yeşilmen kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 1978 yılının Aralık ayında Adana'da doğdu.



Kariyerine modellik yaparak başladı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu ”Çarkıfelek” isimli eğlence programıyla ekranlara çıktı.



2000 yılında İlker Aksum'un başrol oynadığı Çarli İş Başında dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı. Asıl şöhreti 2001'de ”Aşkım Aşkım” adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle yakaladı.



2004 yılında ”Hababam Sınıfı Merhaba” isimli sinema filminde Alev Alev adında biyoloji hocasını canlandırdı. Aynı sene ”Tat Beni” adını verdiği ilk albümünü piyasaya çıkardı.



Toplam 10 şarkıdan oluşan bu albümde Mavi Boncuk parçası büyük beğeni topladı. Ardından ”Elemtere Fiş” ve ”Fıstık Çıkı Çıkı” adlı iki stüdyo albümü daha piyasaya sürdü.



Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni (2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen’in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı.



Oynadığı dizilerde daha çok saf sarışın tiplemeleriyle rol aldı.



2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştiren Yeliz Yeşilmen'in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.



YELİZ YEŞİLMEN DİZİLERİ

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında