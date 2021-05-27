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- Yeliz Yeşilmen kimdir? Demet ve Alişan konuğu Yeliz Yeşilmen'in biyografisi
Yeliz Yeşilmen kimdir? Demet ve Alişan konuğu Yeliz Yeşilmen'in biyografisi
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 09:28
Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, ekranlardan uzak bir hayat sürse de zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olan Yeşilmen'e dair bilgiler seyirciler tarafından merak ediliyor.
Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli ve evli mi? gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki Yeliz Yeşilmen kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...
YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?
Yeliz Yeşilmen, 1978 yılının Aralık ayında Adana'da doğdu.
Kariyerine modellik yaparak başladı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu ”Çarkıfelek” isimli eğlence programıyla ekranlara çıktı.
2000 yılında İlker Aksum'un başrol oynadığı Çarli İş Başında dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı. Asıl şöhreti 2001'de ”Aşkım Aşkım” adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle yakaladı.
2004 yılında ”Hababam Sınıfı Merhaba” isimli sinema filminde Alev Alev adında biyoloji hocasını canlandırdı. Aynı sene ”Tat Beni” adını verdiği ilk albümünü piyasaya çıkardı.
Toplam 10 şarkıdan oluşan bu albümde Mavi Boncuk parçası büyük beğeni topladı. Ardından ”Elemtere Fiş” ve ”Fıstık Çıkı Çıkı” adlı iki stüdyo albümü daha piyasaya sürdü.
Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni (2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen’in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı.
Oynadığı dizilerde daha çok saf sarışın tiplemeleriyle rol aldı.
2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştiren Yeliz Yeşilmen'in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.
YELİZ YEŞİLMEN DİZİLERİ
2009 - Altın Kızlar
2008 - Aşkım Aşkım
2007 - Evimin Erkeği
2006 - Aynı Çatı Altında
2004 - 3. Tür
2004 - Avrupa Yakası
2004 - Biz Boşanıyoruz
2003 - Şöhretler Kebapçısı
2002 - Pembe Patikler
2002 - Vaka-i Zaptiye
2001 - Aşkım Aşkım
2000 - Çarli İş Başında