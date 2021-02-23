Yeliz Yeşilmen, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yeliz Yeşilmen’in hayatı araştırılıyor.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Yeliz Yeşilmen, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Alişan, Yeşilmen'in eşiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapacağını açıklamasının ardından Yeşilmen'in hayatı hakkındaki araştırmalar hız kazandı.

Peki, evliliği, sosyal medya paylaşımları ve oynadığı dizilerle sık sık gündeme gelen Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş kimdir?

İşte, Yeşil Yeşilmen'in hayatı ve biyografisi..

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

17 Aralık 1978 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Yeliz Yeşilmen, Türk model ve dizi oyuncusudur. Mankenlik ve foto modellik yaparken Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programı sayesinde tanınmıştır.

Yeşilmen’in rol aldığı ilk dizi 2000 yılında çekilen Çarli İş Başında’dır. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle popülaritesini artıran Yeşilmen, ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol almıştır.

Tat Beni adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkaran Yeşilmen, oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol almıştır.

EVLİ Mİ?

Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile evlenmiştir. Çiftin, Birbey ve Asya isimli iki çocuğu vardır.

YELİZ YEŞİLMEN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2005 - Belalı Baldız (Şelale)

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında

ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

1963 yılında Adana'da dünyaya gelen Ali Uğur Akbaş, orta öğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atılarak turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde çalışmıştır.

Türkiye ve dünyanın birçok şehrinde incelemelerde bulunan 58 yaşındaki Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katılmıştır.

AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yapmıştır.

Öte yandan Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.