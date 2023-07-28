Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla 'Barbie' akımına uydu! Sosyal medya yıkıldı Dünyayı etkisi altına almayı başaran Barbie akımına Yeliz Yeşilmen de katıldı. Geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur’un Barbie paylaşımını ti ye alan ünlü model, lavabo pompasıyla akıma uydu. Paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü.

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Son dönemlerde büyük ses getiren ve gişe rekorları kıran ‘Barbie’ filminin ardından sosyal medyada yeni bir akım başladı.

Sosyal medyada kullanıcıları pembe kıyafetleriyle “Barbie” etiketiyle pozlarını yayınlıyor. Ünlü isimler de bu akıma uymaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde pembe elbisesiyle Barbie paylaşımı yapan Merve Boluğur’u tiye alan Yeliz Yeşilmen, “Meydanı boş bıraktım” açıklamasında bulunmuştu.

Lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu

Pembe kıyafetlerini giyen Yeliz Yeşilmen, elindeki lavabo pompasıyla temizlik alt konulu Barbie akımı için video çekti.

Boluğur’u eleştiren Yeliz Yeşilmen’in “Ev hanımı Barbie” notuyla paylaştığı video, sosyal medyada olay yarattı.

Ünlü isme bazı kullanıcılardan “Pompayla temizlik yapıldığını da ilk defa görüyoruz”, “50 yaşında Barbie olmaz kendine gel”, “Şaşırmış bu ya” yorumları geldi.

Bazı kullanıcılar ise “Gençliğin Barbie’den daha güzeldi” diyerek ünlü isme destek verdi.