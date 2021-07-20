Yeliz Yeşilmen oğlunun başına gelenleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu! 'Bütün deniz kan oldu'

Ailesiyle birlikte tatile çıkan Yeliz Yeşilmen'in oğlu Birbey, denize girmek isterken iskeledeki merdivenlerden düştü. Yeşilmen, oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi verirken gözyaşlarını tutamadı.

İş insanı Ali Uğur Akbaş ile evli olan iki çocuk annesi oyuncu Yeliz Yeşilmen'in ailesiyle birlikte çıktığı tatil kabusa döndü.

Yeşilmen'in oğlu Birbey, denize girmek isterken iskeledeki merdivenlerden düştü.

42 yaşındaki oyuncu, yaşadığı kabusu sosyal medyadan anlattı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu, denize girmek istediği sırada merdivenlerden düşen oğlu Birbey'in durumunu takipçileriyle paylaşırken gözyaşlarına hakim olmadı.

"ÇOK KORKTUM"

"Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Yeliz Yeşilmen, "Denize girerken merdivenden düştü. Ayağının bütün arkası, eti kalktı. Bütün deniz kan oldu, ben çok korktum. Beni arayan kişilere dönemiyorum." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN DENİZ KAN"

İlerleyen saatlerde sakinleştikten sonra olayın detaylarını anlatan Yelişmen, şunları söyledi:

Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize girerken, o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan... Kardeşim kucağında getirdi, ben onu bir gördüm kendimden geçtim. Kucağıma aldım, o panikten düştüm bir de çocukla...