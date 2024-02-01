Yeliz Yeşilmen Uludağ'daki fiyatları açıkladı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor... Kar tatili için Uludağ'a giden Yeliz Yeşilmen gördüğü fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Yeliz Yeşilmen'in dikkat çeken paylaşımları...

ensonhaber.com

Uludağ’da tatil yapan Yeliz Yeşilmen, dudak uçuklatan fiyatları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Paylaşımları ve açıklamaları ile sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Yeliz Yeşilmen son paylaşımı ile yine adından söz ettirdi.

Çocuklarıyla birlikte kar tatiline çıkan Yeliz Yeşilmen 'Uludağ'dan bildiriyorum' diyerek fiyatları açıkladı.

Instagram hesabından paylaşımlar yapan Yeliz Yeşilmen "Bir fincan Türk kahvesi 200, minik tatlı 550, köfte 3.000 TL" dedi.

Yeşilmen ayrıca "Uludağ fiyatları karşısında şok geçiren ben. Bu arada kayak dersleri bir saatlik 2 bin TL, kaymak için kiraladığınız ekipman 850 TL böyle gidiyor" sözleriyle dikkat çekti.

Uludağ'daki fiyatları görenler sosyal medyada konu hakkında binlerce yorum yaptı.