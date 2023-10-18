Yeliz Yeşilmen'den şoke eden sözler! "Dilan Polat’a ben baktım… Gecekonduda yaşıyordu" Kara para akladıkları iddia edilen Polat ailesinde soruşturma devam ediyor. Ünlü model Yeliz Yeşilmen, vergi kaçırma iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat hakkında yaptığı açıklamayla ağızları açık bıraktı.

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Sosyal medya fenomeni ve yüzlerce güzellik merkezine sahip olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, bir süredir gündemi meşgul ediyor.

Hepimizin yakından izlediği lüks hayatının altında vergi kaçırdıkları iddia edilen Polat ailesinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Kara para akladıkları iddialarının ardından sosyal medyada lüks hayatını yansıtan Dilan Polat, ağlayarak gösterişlerinin sahte olduğunu dile getirmişti.

Öte yandan Polat çiftinin yurt dışına çıkması yasaklandı. Yaşanan bu olayların ardından ünlü model Yeliz Yeşilmen açıklama yaptı.

Dilan Polat'a bakmış!

Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumda Dilan Polat'ın çocuklarının fotoğrafçısı olduğunu söyledi.

Yeşilmen, zamanında birçok şehre birlikte gittiklerini, kendisine destek verdiğini ve o dönemlerde gecekondu gibi bir evde yaşadığını belirtti.

Durumlarının çok kötü olduğunu söyleyen ünlü isim, zengin olduktan sonra kendisini unuttuğunu ve aramadığını da ekledi.