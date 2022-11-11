Yemekteyiz şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün yarışmacı şekerpare ile konuklarını ağırlıyor. Peki şekerpare nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte şekerpare tarifi...

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la yemekteyiz programında, birbirinden lezzetli yemekler yapılıyor.

Tam anlamıyla bir menü hazırlan 5 ayrı yarışmacı arasında en çok puan alan, haftanın sonunda büyük ödülü alıyor. Yeni hafta yeni yarışmacılarla devam ediyor.

Yemekteyiz programında bugünkü yarışmacı, yemeklerden sonra sofraları taçlandıran nefis şekerpare tatlısıyla sunum yapıyor.

Şerbetli tatlılar arasında en sevilen tatlılardan biri olan şekerpare nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Şekerpare malzemeleri

250 gr margarin

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

Üzeri için fındık

Şerbeti için:

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Şekerpare hazırlanışı

Öncelikle şerbetimiz için şekerimizi ve suyu tenceremize ekleyip kaynatalım. Kaynayınca içine limon suyunu sıkalım. Kaynayan şerbetimizi soğumaya bırakalım.

Ayrı bir kapta oda sıcaklığındaki margarini, yumurtayı, sıvı yağı, irmiği, pudra şekerini elimizle karıştıralım. Daha sonra unu azar azar ekleyelim. Unla birlikte kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyelim. Şekerparenin püf noktası hamurunun kulak memesi kıvamında olmasıdır. Bu yüzden kontrollü bir şekilde unu eklemekte fayda var.

Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlıyoruz ve şekil veriyoruz. Yağladığımız fırın tepsisine yada borcama diziyoruz. Şekerparenin üzerine çok bastırmadan fındıklarımızı yerleştiriyoruz.

Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 35 dakika pişiriyoruz. Renginin altın sarısı olmasına dikkat ediyoruz. Pişen şekerparelerimize soğuttuğumuz şerbetimizi her yere eşit dağılacak şekilde döküyoruz. Şekerparenin ikinci püf noktası da tatlının sıcak, şerbetin soğuk olmasıdır.

Afiyet olsun!

Püf noktaları

En önemli püf noktası şerbetin soğuk, şekerparelerin sıcak olması. Lezzetin ve kıvamın tam olması için bu kuralı atlamayın. Şerbeti döktükten sonra üzerini başka bir fırın kabı veya tepsisi ile kapatıp, kendi sıcağı ile bekletin. Arzunuza göre üzerine hindistan cevizi veya antep fıstığı dökebilirsiniz.