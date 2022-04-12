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    Yemekteyiz'de panik anları! Zuhal Topal yere yığıldı, yarışmacılar inanmadı...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm fragmanında sunucu Zuhal Topal'ın bir anda fenalaşıp yere yığıldığı anlar görüldü. Topal'ın bayılmasıyla yarışmacılar da ne yapacağını bilemedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 10:48
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    Yemekteyiz'de panik anları! Zuhal Topal yere yığıldı, yarışmacılar inanmadı...

    TV8 ekranlarında devam eden Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programının fragmanında korku dolu anlar yaşandı.

    Gündüz kuşağının en başarılı isimlerinden birisi olan Zuhal Topal, yayınlanan yeni bölüm fragmanında, fenalık geçirdi.

    11-15 Nisan haftasında ekrana gelecek olan yarışmada Topal’ın bayılması üzerine yarışmacılar şaka yaptığını zannedip inanmadı.

    Zuhal Topal'ın canlı yayında bayılması sonrası ilk müdahalede çekim ekibinden geldi.

    Yarışmacıların ikilemde kalarak bayıldığına inanmadığı Topal'a müdahaleyi çekim ekibindeki görevlilier yaptı.

    Zuhal Topal'ın sağlık durumu

    İzleyiciler ise ünlü sunucunun sağlık durumunu araştırıyor. Ramazan ayında yayınlanan programda Zuhal Topal'ın oruç nedeniyle baygın düşebileceği akıllara geldi.

    Ancak uzun süren çekim saatleri ve yorgunluk nedeniyle de rahatsızlanmış olması ihtimal dahilinde.

    Öte yandan Topal şu an da sağlıklı. Ailesi ile Dubai'de tatil yapan sunucu, sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

    Yemekteyiz de panik anları! Zuhal Topal yere yığıldı, yarışmacılar inanmadı... #1

    Yemekteyiz de panik anları! Zuhal Topal yere yığıldı, yarışmacılar inanmadı... #2


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