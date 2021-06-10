Yemin dizisi sezon finali ne zaman? Yemin hayranlarını üzen karar..

Kanal 7 ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman'ın yer aldığı Yemin dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu. Peki Yemin dizisi sezon finali ne zaman?

Kanal 7 ekranlarıda yayımlanan ve senaryosunu Başak Yazı Oda’nın kaleme aldığı Yemin dizisi, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte uzun soluklu dizilerden biri olan Yemin dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor.

Karamel yapım imzalı pembe dizinin ekranlara ne zaman veda edeceğini merak eden izleyiciler, Yemin ne zaman sezon finali yapacak, yeni sezon ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor.

Peki Yemin dizisi sezon finali ne zaman? İşte Yemin dizisi sezon finali tarihi...

YEMİN DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Yönetmenliğini Hakan Arslan ve Reyhan Pekar'ın üstlendiği, Cansu Tuman, Melahat Abbasova, Elif Özkul ve Hülya Aydın gibi oyuncuların yer aldığı Yemin dizisi büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal 7 ekranlarının uzun soluklu Yemin dizisi, 27 Haziran Pazar günü sezon finali yapacak.

Kanal 7’de 3’üncü sezonu yayımlanan dizinin 3 sezonu da Hindistan’ın dijital platformu MX Player tarafından satın alındı. Dizi tüm Hint dilleri ve İngilizce dublajlı olarak platformda yer alacak.

YEMİN DİZİSİ KONUSU

Tarhun ailesi oldukça varlıklı ve tanınmış bir ailedir. Ailenin babası Hikmet Tarhun şımarık ve sorumsuz oğlu Emir'i evlendirmek ister. Bunun içinde en iyi seçimin yeğeni Reyhan olduğunu düşünür ve Reyhan'ı oğlu Emir ile evlendirmek için İstanbul'a getirir.

Reyhan genç ve güzel bir kızdır. Ancak tanımadığı bir yabancıyla evlenmek istemez ama dayısı Hikmet'in hastalığından dolayı onu kıramaz ve isteksizce de olsa Emir Tarhun ile evlenmeyi kabul eder. Emir Tarhun özgürlüğüne düşkün, sosyetede tanınmış çapkın ve yakışıklı bir adamdır. Emir ilk başta Reyhan ile evlenmek istemez. Ancak babası tarafından zorlandıktan sonra kabul eder. Ama Reyhan'a oldukça kötü davranmaktadır.

Reyhan, Emir ve annesi Cavidan tarafından kötü muamele görmüş ancak dayısı Hikmet her seferinde ona sahip çıkmıştır. Reyhan'ın bir diğer düşmanı ise Emir'e platonik bir aşk besleyen Cemre'dir. Cemre, Reyhan ve Emir'i ayırmak için her kötülüğü yapar ancak başarılı olamaz. Sonunda aklını kaybeder.

Zaman içinde Reyhan ile Emir birbirlerine aşık olmaya başlar. Evlilikleri mutlu bir şekilde sürerken Reyhan hastalanır. Doğum yapması durumunda yaşamasının zor olduğunu bile bile bebeğini dünyaya getirir ve ölür. Bunun üzerine Emir dünyaya küser. Bebeği ilk başlarda kabullenmese de zaman içinde duruma alışır. Bebeğine bakması için gelen bakıcı Feride ile aralarında yeni bir aşk başlar. Emir yeniden kendine gelmeye ve eski mutluluğunu yakalamaya başlamıştır.