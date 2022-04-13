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    Yemin dizisinden hayranlarını kahreden haber! Hikayesi sona eriyor...

    Başrollerinde Gökberk Demirci ve Setenay Süer'in yer aldığı Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin'den izleyicileri üzen bir haber geldi. Yemin dizisinin sezon sonunda final yapacağı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 16:45
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    Yemin dizisinden hayranlarını kahreden haber! Hikayesi sona eriyor...

    Yönetmenliğini Reyhan Pekar'ın üstlendiği, senaryosunu Başak Yazı Odası'nın kaleme aldığı Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin, 4 sezondur ekran macerasını sürdürüyor.

    Başrollerinde Gökberk Demirci, Setenay Süer, Yaghmur Shahbazova ve Can Verel'in yer aldığı Karamel Yapım imzalı Yemin dizisi, büyük bir ilgiyle izleniyor.

    Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yemin dizisi ile ilgili ortaya atılan bir iddia ise izleyicileri üzdü.

    Yemin final yapacak iddiası

    Dedikoducu Çocuk'un haberine göre; Yemin dizisi, sezon sonunda final yapacak.

    Daha önce 5. sezon çalışmalarının başladığı duyurulan Yemin dizisinin düşük reytingler nedeniyle final yaptığı öne sürüldü.

    Kadrosunda Gül Arcan, Büşra Oğur, Ahmet Ömer Akıner, Nevzat Yılmaz, Melahat Abbasova gibi isimlerin yer aldığı pembe dizinin kaçıncı bölümde final yapacağı ise henüz bilinmiyor.

    Yemin dizisinden hayranlarını kahreden haber! Hikayesi sona eriyor... #1


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