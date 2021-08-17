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    Yemin dizisinin yeni başrolü belli oldu! İşte Gökberk Demirci'nin yeni partneri

    Cansu Tuman'ın sezon sonunda veda ettiği Yemin dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu. İşte Gökberk Demirci'nin yeni partneri...
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 17:41
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    Yemin dizisinin yeni başrolü belli oldu! İşte Gökberk Demirci'nin yeni partneri

    Yönetmenliğini Hakan Arslan ve Reyhan Pekar'ın üstlendiği, senaryosunu Başak Yazı Oda'nın kaleme aldığı Yemin dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.

    Cansu Tuman, kadrosunda Gökberk Demirci, Melahat Abbasova, Elif Özkul ve Hülya Aydın gibi oyuncuların yer aldığı Kanal 7'nin ilgiyle izlenen dizisi Yemin'e sezon sonunda veda etmişti.

    Karamel Yapım'ın imza attığı dizinin yeni başrol oyuncusu merak konusuydu. Sevilen dizinin yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu.

    SETENAY SÜER KADROYA DAHİL OLDU

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cansu Tuman'ın sezon sonu ayrıldığı dizinin başrolünü Setenay Süer oynayacak. Süer, dizide Gülperi karakterine hayat verecek ve Gökberk Demirci’nin yeni partneri olacak.

    Öte yandan geçen günlerde çekimleri başlayan dizinin ana kadrosuna Büşra Oğur da katıldı.

    Yemin dizisinin yeni başrolü belli oldu! İşte Gökberk Demirci nin yeni partneri #1

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