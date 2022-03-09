Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci'nin baldızına bakın! Özge Yağız'dan farkı yok gibi...

Yemin dizisinde tanışan ve evlenmeye karar veren Özge Yağız ile Gökberk Demirci, aile hayatlarıyla gündeme geliyor. Özellikle Özge Yağız'ın kardeşini görenler, "Birbirinin aynısı" demeden geçmiyor.

İlk olarak karşımıza Yemin dizisinde çıkan Özge Yağız, Reyhan karakterine hayat verdi ve ününe ün kattı.

Diziden ayrılarak hayranlarını üzen Özge Yağız, partneri olan ve Emir'e hayat veren Gökberk Demirci ile aşk yaşamaya başladı.

İkili nişanlanarak hayranlarını sevindirirken, kariyer basamaklarını hızla tırmanan Özge Yağız ise Baba'ya geçiş yaptı.

Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer gibi iki kaliteli isimle birlikte Baba'da yer alan oyuncu, Büşra karakterine hayat veriyor.

Sessiz, sakin ve kocasından dayak yiyen bir kadın olan Büşra'ya hayat veren Özge Yağız, kardeşi ile gündem oldu.

Kardeşiyle çok benzediği görülen Özge Yağız için hayranları, "Güzellik genetikmiş" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyanın aktif isimlerinden birisi olan güzel oyuncu, en güzel karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

ÖZGE YAĞIZ VE KARDEŞİ

Baba'nın yıldızı Özge Yağız'ın kardeşi güzelliği ile sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Birbirine ikiz kadar benzeyen kardeşlere yorum üstüne yorum geldi.

Sosyal medyanın aktif ismi Yağız, zaman zaman aiesin dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Bazı kullanıcılar ise Gökberk Demirci'ye seslenip, "Baldızın çok güzel" tarzından söylemlerde bulundu.