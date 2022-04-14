Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız sınırları zorladı! Sırt dekoltesiyle semt oturuşuna geçti...

Asıl çıkışını Yemin dizisindeki Reyhan rolüyle yakalayan, şimdilerde ise Baba dizisinde Büşra'yı canlandıran Özge Yağız, son paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

Fox TV'nin Yemin dizisindeki Reyhan karakteri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Özge Yağız, kariyerine mola vermedi.

Şimdilerde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın oynadığı Baba dizisinde Büşra rolü ile oyunculuğunu konuşturan Yağız, beğeni topluyor.

Sol Yanım ve İçimizden Biri dizilerinde de rol alan Özge Yağız, asıl mesleği diyetisyenlik olmasına rağmen oyunculuk alanında ilerliyor.

Pasif bir karakter olan ve eşinden şiddet gören Büşra'ya hayat veren Özge Yağız, kariyeri kadar özel hayatı ile de dikkat çekiyor.

Yemin dizisindeki rol arkadaşı Emir'e hayat veren Gökberk Demirci ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sosyal medyadan hayatına dair detayları da paylaşıyor.

Dekolteli semt oturuşu

Instagram hesabında 3 milyona yakın takipçisi bulunan Özge Yağız, son pozuyla adeta ortalığı salladı.

Kırmızı tonlarında elbisesi ve külotlu çorabıyla kamera karşısına geçen oyuncu, pozlarıyla büyüledi.

Oturur pozisyonda poz veren Yağız'ın sırt dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı.