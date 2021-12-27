Yemin'in yıldızı Baba dizisiyle ekranlara dönüyor! Tolga Sarıtaş'ın kardeşine hayat verecek

Yemin dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteri ile büyük beğeni toplayan Özge Yağız, başrolünde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba'nın kadrosuna katıldı.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan dizi, ilk tanıtımı ile herkesin ilgisini çekerken sosyal medyanın da gündemine oturmayı başarmıştı.

Haluk Bilginer, projeyi kabul eder etmez sete çıkıldığından kalabalık bir kadronun yer alacağı dizinin kadrosu tam olarak netleşmemişti.

Büyük bir merakla beklenen dizinin kadrosuna katılan oyuncular da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

ÖZGE YAĞIZ BABA'NIN KADROSUNDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yemin dizisinde hayat verdiği Reyhan karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak İçimizden Biri dizisiyle izleyici karşısına çıkan Özge Yağız, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Özge Yağız, merakla beklenen dizide Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Kadir Saruhanlı karakterinin kardeşi Büşra rolünü canlandıracak.

Eşinden boşanıp baba evine geri dönen Büşra hüzünlü hikâyesiyle seyirciyi etkileyecek.

Öte yandan dizide, Tolga Sarıtaş'ın partnerine son olarak Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Beril Pozam hayat verecek.