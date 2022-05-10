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    'Yengeye Maşallah!' Tolga Karel'in Amerikalı eşi Sarah, güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

    Türkiye'den ABD'ye taşınarak radikal bir karar alan Tolga Karel, aradığı aşkı da buldu. Sarah Scott ile evlenen ve 2 çocuk sahibi olan Tolga Karel, eşinin güzelliğiyle de görenleri kıskandırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 16:32
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    'Yengeye Maşallah!' Tolga Karel'in Amerikalı eşi Sarah, güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

    Bir zamanların efsane dizisi Yaprak Dökümü'nde "Oğuz" karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, her şeye sıfırdan başladı.

    Türkiye'deki ailesini, sevenlerini ve kariyerini geride bırakarak ABD yolculuğuna çıkan Karel, tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor.

    Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden oyuncu, hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşarak sevenleriyle iletişim kuruyor.

    Amerika'daki hayatı oldukça merak edilen Tolga Karel, şimdilerde eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.

    2011 yılında Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu oldu.

    ABD'ye yerleşme kararı alan ve 2016 Sarah Scotti ile Dominik'te bir kez daha evlilik masasına oturan Karel'in bu evliliğinden Mia Margaret adında bir kızı, ardından Kenan adında bir oğlu dünyaya geldi.

    Eşi güzelliğiyle dillerde

    Tolga Karel'in sosyal medya hesabını inceleyen takipçileri ise eşinin güzelliği karşısında adeta büyülendi.

    Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkatleri çeken Tolga Karel'in eşi Sarah, ilgi odağı oldu.

    Çift, Florida'nın Miami şehrinde bir havuz partisinde tanışmıştı. O sıralar öğrenci olan Sarah Margaret, Florida'da üniversite eğitimini tamamlamıştı.

    Şimdilerde iki çocuk sahibi olan çift, ABD'deki hayatlarının keyfini çıkartıyor.

    İşte Tolga Karel'in ikinci eşi Sarah Scott...

    Yengeye Maşallah! Tolga Karel in Amerikalı eşi Sarah, güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #1

    Yengeye Maşallah! Tolga Karel in Amerikalı eşi Sarah, güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #2

    Yengeye Maşallah! Tolga Karel in Amerikalı eşi Sarah, güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #3

    Yengeye Maşallah! Tolga Karel in Amerikalı eşi Sarah, güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #4

    Yengeye Maşallah! Tolga Karel in Amerikalı eşi Sarah, güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #5

    Yengeye Maşallah! Tolga Karel in Amerikalı eşi Sarah, güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #6

    Yengeye Maşallah! Tolga Karel in Amerikalı eşi Sarah, güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #7

    Yengeye Maşallah! Tolga Karel in Amerikalı eşi Sarah, güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #8

    Yengeye Maşallah! Tolga Karel in Amerikalı eşi Sarah, güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #9


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