Yeni Aşk-ı Memnu’nun tarihi belli oldu! İşte Bihter filminin yayın tarihi… Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un yer aldığı Bihter filmin yayın platformu ve tarihi belli oldu.

Hemen hemen her yıl tekrarını izlediğimiz Aşk-ı Memnu dizisi, film olarak izleyici ile buluşuyor.

Bihter ve Behlül’ün tutkulu aşkıyla bir döneme damga vurduğu dizi, Bihter adında yeni bir filmle izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Helin Kandemir, Mert İnce, Nezaket Erden, Mertcan Tekin gibi isimlerin yer aldığı film için geri sayım başladı.

Amazon Prime Video Türkiye'nin resmi hesabından yapılan açıklamada filmin yayın tarihi hakkında bilgi verildi.

Farah Zeynep Abdullah’ın Bihter’e, Boran Kuzum’un ise Behlül’e hayat vereceği film bakın nerede ve hangi tarihte yayınlanacak…

Amazon Prime Video Türkiye açıkladı

Amazon Prime Video Türkiye, yeni Bihter filmi hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: