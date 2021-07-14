Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç gönlünü Hande Erçel'in yakın arkadaşına kaptırdı..

Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç gönlünü Hande Erçel'in yakın arkadaşına kaptırdı..

Geçtiğimiz yıl Hande Erçel'den ayrılan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

2017 yılında Merve Boluğur ile boşandıktan sonra ''Sen Çal Kapımı'' dizisinde Eda karakterine hayat veren oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, kıssa süre sonra bu ilişkisini de noktalamıştı.

Hande Erçel, ayrılığın ardından mutluluğu Kerem Bürsin'de bulmuştu. Şimdi de sıra Murat Dalkılıç'a geldi.

Bir süredir hayatında biri olmadığı bilinen Dalkılıç'ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Ünlü popçunun adının Hande Erçel’in yakın arkadaşı ile birlikte anılması magazin gündemini salladı.

GÖZ GÖZE ŞARKI SÖYLEDİLER

Takvim'de yer alan habere göre, geçtiğimiz gün Yalıkavak Miya Beach'te sezonun ilk konserini veren popçunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Konseri izleyenler arasında Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki eski rol arkadaşı Sitare Akbaş'ın da olması ve ünlü oyuncunun tüm gün Dalkılıç'la göz göze şarkılar söylemesi aşk iddialarını alevlendirdi.

Kısa bir süre önce ilişkiye başladıkları öğrenilen ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.