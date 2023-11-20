Yeni başrol Teşkilat dizisi ile yollarını ayırdı! Zehra'nın döndüğü sahne gösterildi... Teşkilat dizisinin yayınlanan son fragmanı, seyirciyi hayrete düşürdü. Neslihan ve Zehra karakteri arasındaki bağlantıyı kimse çözemedi.

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ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, Pazar günlerine damga vurmaya devam ediyor.

4 sezondur fırtına gibi esen dizi, yenilenen kadrosu ve konusuyla da seyirciyi sıkmadan ileliyor.

Ancak son iki fragman izleyenlerin kafasını karıştırmaya başladı...

Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanda Ömer Atmaca'nın "Zehra'yı buldum" demesi bu hafta yayınlanan fragmanda ise Neslihan'ın vurulma sahnesi, değişiklik olarak yorumlandı.

Kafası karışan seyirci Zehra'nın geri dönüp dönmediğini ve Neslihan'ın da ölüp ölmediğini merak ediyor.

Peki, iki fragman arasındaki gerçek ne? Neslihan öldü mü? Zehra döndü mü? İşte detaylar...

Fragman kafa karıştırdı ama...

Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanda Ömer'in gördüğü kişinin Zehra olmadığı ortaya çıktı. Şu sıralar yeni bir diziye başlayan Deniz Baysal, geri dönmeyecek.

Neslihan'ın ise vurulup vurulmadığı belli değil. Babasını mezarlıkta kurtarmaya giden ve silahın önünde ona sarılan Neslihan'ın akıbeti gelecek bölümlerde belli olacak.

Ancak Aybüke Pusat'ın yeni başrol olarak devam edeceği ve diziden ayrılmayacağı düşünülüyor.