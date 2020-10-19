Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir? Yeni Bir Ev formatı ve ödülü nedir?

Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir? Yeni Bir Ev formatı ve ödülü nedir?

19 Ekim Pazartesi ilk bölümüyle ekranlara gelen dekorasyon yarışması Yeni Bir Ev ve sunucusu Evrim Akın hakkında merak edilenler...

"Hayalindeki eve kavuşma" ödüllü dekorasyon yarışması Yeni Bir Ev, bugün Star Tv ekranlarında başlıyor. Peki, Yeni Bir Ev ödülü nedir? Evrim Akın kimdir, kaç yaşında?

YENİ BİR EV BAŞVURU

Türkiye'nin en yeni ve tek dekorasyon yarışması Yeni Bir Ev'e katılmak isteyenler için başvurunun nasıl yapıldığı merak konusu haline geldi. Eğer siz de hayallerinize kavuşmak ve hafta birinciliği konusunda hünerlerinizi sergilemek istiyorsanız iki alternatifiniz bulunmaktadır. Bunların ilki STAR TV resmi web sitesi www.startv.com.tr'dir. İkincisi ise Whatsapp'tır. 0552 995 11 11 numaralı hattan başvuru için gerekenleri gönderebilirsiniz.

YENİ BİR EV YARIŞMA FORMATI

Evrim Akın’ın eğlenceli sunumuyla hayallerin gerçek olacağı yarışmada, her hafta şanslı bir kişinin salonu 5 ayrı yarışmacının hayal gücü ile dekore oluyor. Her gün bir yarışmacı, kısıtlı bir bütçe ve kısıtlı zamanla şanslı ev sahibi için kolları sıvayacak. O günün yarışmacısı; aynı gün içerisinde hem yarışacağı evin salonunu boyatacak hem de alışveriş yaparak ev için gerekli malzemeleri alacak. Günün sonunda rakiplerinin ve şanslı ev sahibinin beğenisini kazanmak üzere evi en güzel şekilde dekore edecek.

YENİ BİR EV ÖDÜLÜ NEDİR?

Ev sahibinin salonunu en güzel şekilde dekore etmeyi başaran yarışmacı, finaldeki büyük ev ödül için yarışmaya da hak kazanacak. Haftanın şanslı ev sahibi, beş yarışmacının yaptığı dekorasyondan en beğendiğinin sahibi olacak. Aynı zamanda dekorasyonu en beğenilen yarışmacı da rakiplerinden ve ev sahibinden aldığı puanlarla haftanın kazananı olacak. Kazanan yarışmacı, ya 10 bin TL ödül alacak, ya da ’ev ödülü’ için yarışmaya hak kazanacak.

EVRİM AKIN KİMDİR?

Evrim Sülün Akın, 12 Haziran 1979 yılı Ankara doğumlu. Babasını 17 yaşında kaybeden oyuncu İzmir’de, Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak başladı. Daha sonra tiyatroyla yeni tanışan Evrim Akın Müjdat Gezen Sanat Okulu'na girdi.İbo Show'da çeşitli skeçlerde yer aldı. İlk televizyon deneyimi olan Eltiler'de Hande karakteriyle dizi hayatına başladı. Show TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator adlı dizide Çiçek karakterini canlandırdı.

Daha sonra çeşitli dizilerde oynayan Evrim Akın, asıl ünü Avrupa Yakası adlı dizide buldu. Canlandırdığı Selin Yerebakan karakterinin kullandığı "Ohaaa falan oldum yani", "kal geldi yaa" gibi repliklerle özdeşleşti.

Daha sonra Bez Bebek dizisinde Nana rolünü oynadı. Ardından Koca Kafalar TV'de sunuculuk yaptı. Daha sonra TV8'de Uzman Avı adlı bir yarışma programı sundu. 2011-2013 yılları arası atv'de Alemin Kıralı adlı bir dizide Jülide karakterini canlandırmıştır. Show TV'deki Ev Kuşu programını sunmuştur. Show tv de Piramit isimli yarışma programında yardımcı yarışmacılık yapmıştır. Show tv'de Çocuktan Al Haberi yarışma programı uzun bir süre sunan Evrim Akın son olarak Güldür Güldür Show'da oynamıştır.