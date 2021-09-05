'Yeni Damla'yı beğenecek misiniz?' demişti! Biran Damla Yılmaz yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu

FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, yeni rolü için imaj değiştirdi. Yılmaz, yeni imajını sosyal medyadan ''Merhaba Kumru'' notuyla paylaştı.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Şafak Pakdemir ve Barış Kılıç gibi ünlü isimlerin veda ettiği Yasak Elma'nın, yeni sezonuna dahil olan isimlerden biri de Biran Damla Yılmaz olmuştu.

Yeni sezonda yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği Yasak Elma dizisiyle sevenleriyle buluşacak olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından imaj değiştirdiğini ima eden bir paylaşımda bulunmuştu.

''YENİ DAMLA'YI BEĞENECEK MİSİNİZ?''

24 yaşındak, güzel oyuncu, sosyal medya hesabından ''Yeni Damla'yı beğenecek misiniz?'' notuyla kapüşonlu fotoğraflarını paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımı, saçında değişiklik yaptığı şeklinde yorumlanmıştı.

Yeni imajını sır gibi saklayan genç oyuncu, Yasak Elma dizisinin hazırlıklarına başladığını ve çok heyecanlı olduğunu belirtmişti.

YENİ İMAJINI TAKİPÇİLERİNİN BEĞENİSİNE SUNDU

Yasak Elma dizisine Kumru karakteriyle katılan Biran Damla Yılmaz, yeni rolü için saç rengini ve imajını değiştirdi.

Yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Yılmaz, paylaşımına, ''Merhaba Kumru.'' notunu düştü.

KUMRU TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

İlk bölümünün 13 Eylül'de seyirciyle buluşması planlanan dizinin yeni sezonunda yalının komşusu Kumru tüm dengeleri değiştirecek.

Çağatay'la (Berk Oktay) yakınlaşacak olan Kumru, babası Doğan ile (Murat Aygen) ilişkisiyle de Yasak Elma'ya ayrı bir soluk getirecek.