Esra Erol'un programına katılan Mehmet Temel, eski karısında kaldığı için kendisini evden atan karısından özür diledi. Temel, daha sonra eski eşiyle de barışmak için oğlundan yardım istedi.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç anlar yaşandı.

ESKİ EŞİNİN EVİNDE KALDI DİYE EŞİ EVDEN ATTI

Canlı yayında eşi Gülfidan Temel'den af dileyen Mehmet Temel, "Eski eşimde bir gün kaldığım için karım Gülfidan beni evden attı" dedi.

"AŞKIM SENİ ÇOK SEVİYORUM" DİYEREK EŞİNDEN AF DİLEDİ

Eşi Gülfidan Temel, "Asla kabul etmeyeceğim, istemiyorum" dedi. Ancak Mehmet Temel, eşine "Aşkım seni çok seviyorum" diyerek kendisini affetmesini istedi.

ESKİ EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN DE OĞLUNDAN YARDIM İSTEDİ

Ancak daha sonra oğlundan da eski eşiyle barışmak için yardım istedi.

Yeni eşinden af dileyen adam eski karısıyla barışmak için yardım istedi VİDEO