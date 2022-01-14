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    • Yeni imajıyla genç kızların kalbini çaldı! İşte Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı'nın son hali

    Yeni imajıyla genç kızların kalbini çaldı! İşte Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı'nın son hali

    Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Kadir karakteriyle beğeni toplayan Halit Özgür Sarı, imaj değişikliğine gitti. Bıyık bırakan Halit Özgür Sarı, son haliyle takipçilerinin beğenisini kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 18:19
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    Yeni imajıyla genç kızların kalbini çaldı! İşte Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı'nın son hali

    Genç oyuncu Halit Özgür Sarı, ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği Kadir karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaptı.

    Kardeşlerim dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Halit Özgür Sarı, geçtiğimiz haftalarda hikayesi sona erdiği için diziye veda etti.

    Vedasıyla uzun süre konuşulan Sarı, şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

    İMAJ DEĞİŞTİRDİ

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Halit Özgür Sarı, diziden ayrılır ayrılmaz imaj değişikliğine gitti.

    Bıyık bırakan yakışıklı oyuncu, çekildiği kareleri Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

    Yeni imajıyla genç kızların kalbini çaldı! İşte Kardeşlerim in Kadir i Halit Özgür Sarı nın son hali #1

    ''ÇOK FAZLA YAKIŞIKLI OLMUŞSUN OLMUYOR BÖYLE''

    Yeni imajı ile sevenlerinden tam not alan Sarı'nın paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Takipçileri, ''Halit abi diziden çıkınca daha yakışıklı olmaya başladı'', ''Çok fazla yakışıklı olmuşsun olmuyor böyle bak'' şeklinde yorumlarda bulundu.

    Yeni imajıyla genç kızların kalbini çaldı! İşte Kardeşlerim in Kadir i Halit Özgür Sarı nın son hali #2

    Yeni imajıyla genç kızların kalbini çaldı! İşte Kardeşlerim in Kadir i Halit Özgür Sarı nın son hali #3

    Yeni imajıyla genç kızların kalbini çaldı! İşte Kardeşlerim in Kadir i Halit Özgür Sarı nın son hali #4


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