Yeni 'Kurtlar Vadisi' Yalnız Kurt, ezberleri bozacak! Türkiye NATO'ya girdikten sonra...

Yeni Kurtlar Vadisi olarak adlandırılan ve başrolünde Cihan Ünal'ın yer aldığı Yalnız Kurt, nefes kesecek. Dizinin şimdiye kadar yayınlanan tüm tanıtımları ilgi çekerken, bazı detaylar ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi, yeni Kurtlar Vadisi olarak görülmeye başlandı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz işlerine imza atan ve son olarak Sen Anlat Karadeniz ile gündeme gelen Osman Sınav, Yalnız Kurt ile adından bir kez daha söz ettirecek.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt, birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

Şimdiden ilgi çeken dizinin başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi başarılı oyuncuların yer alıyor.

ATV'nin bir diğer iddialı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı aratmayacağı söylenen dizi hakkında bazı detaylar gündeme geldi.

Dün akşam üçüncü tanıtımı ile ses getiren dizi hakkındaki detaylar, heyecanı ikiye katlamayı başardı.

OSMAN SINAV'DAN İDDİALI SÖZLER

Milliyet’ten Sina Koloğlu’na açıklama yapan Osman Sınav, dizi hakkında önemli ifadeler kullandı

Osman Sınav, dizide hamasetin olmayacağının altını çizdi. Ayrıca Türkiye’nin NATO’ya girdiği sene öne çıkacak. “1956’dan beri yani Türkiye’nin NATO’ya girişinden beri benim ülkemde neler oldu, neden oldu?” diyen Osman Sınav, dizide bu sorunun yanıtlarını vereceklerini ifade etti.

Sınav devam eden açıklamasında, “Her şeye rağmen, yürüyebilmemiz için, ihtiyacımız olan duruşu ve karakteri arayışımdır bu dizi.” dedi.

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

YALNIZ KURT KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.