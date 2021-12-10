'Yeni Kurtlar Vadisi' Yalnız Kurt için bomba iddia! Çakır ve Deli Yürek aynı sahnede olabilir

'Yeni Kurtlar Vadisi' Yalnız Kurt için bomba iddia! Çakır ve Deli Yürek aynı sahnede olabilir

Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt için çekimler devam ediyor. Dizinin çekimler devam ederken, yeni transferler olabileceği gündeme geldi.

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi ve son olarak Sen Anlat Karadeniz gibi birçok efsane diziye imza atan Osman Sınav, Yalnız Kurt ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt, yeni Kurtlar Vadisi olarak görülüyor.

Ayrıca Yalnız Kurt'un yeni Kurtlar Vadisi olarak görülmesinin dışında da final yapan EDHO'nun yerini dolduracağı söyleniyor.

Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Deniz Evin oyunculaerın yer aldığı dizinin çekimleri başladı.

Dizinin çekimlerinin başlamasının ardından, nefes kesen ikinci tanıtım Youtube üzerinden yayınlandı.

Etkileyici hikayesi ve birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ile dikkati çeken Yalnız Kurt ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yeni Kurtlar Vadisi olarak adlandırılan Yalnız Kurt için Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'nun adı geçti.

OKTAY KAYNARCA VE KENAN İMİRZALIOĞLU YALNIZ KURT'A DAHİL OLACAK MI?

Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil olduğu konuşulmaya başlandı.

Bir diğer habere göre; uzun bir süredir herhangi bir projede rol almayan Kenan İmirzalıoğlu'na Osman Sınav teklif götürdü. Osman Sınav'ın Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Ancak çıkan bu haberler hakkında doğru olduğuna dair herhangi açıklama gelmedi. İddialar netlik kazandığında, haberimizde yer alacaktır.

YALNIZ KURT KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.