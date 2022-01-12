Yeni Kurtlar Vadisi: Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Yeni Kurtlar Vadisi: Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

ATV’nin 'Yeni Kurtlar Vadisi' olarak adlandırılan yeni dizisi Yalnız Kurt'un ne zaman, hangi gün başlayacağı mera ediliyor. Peki Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav, yeni dizisi Yalnız Kurt'u, seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından dört gözle bekleniyor.

Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisi, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getirmişti.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinin ne zaman, hangi gün başlayacağı merak konusu oldu.

Peki Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? İşte Yalnız Kurt dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin yayın günü henüz netleşmedi.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt dizisi; ülkede yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

YALNIZ KURT KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.