Yeni MİT dizisi: Sipahi dizisi oyuncuları ve karakterleri!

12 Aralık Pazartesi akşamı Show TV'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Sipahi'nin oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu merak ediliyor. İşte Sipahi dizisi hakkında bilgiler...

Show TV ekranlarının yeni iddialı yapımı "Sipahi", bu akşam başlıyor...

Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği Sipahi dizisi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle de merak uyandırdı.

Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sipahi dizisinin konu olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği yetenekli bir ekibin yaşadıkları olayları ele almaktadır.

İzleyiciler, hangi oyuncu hangi karakteri oynayacak merak ediyor. İşte Sipahi dizisinin oyuncuları ve karakterleri...

Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu

Korkut Ali Türkoğlu MİT’te görev alan genç ve başarılı bir saha personelidir. Dedesi ve babası da bir MİT çalışanı olan Korkut Ali bir çoğu yurt dışında olmak üzere sayısız görevde üstün başarılar elde etmiştir.

Korkut Ali’nin hayatı Avusturya’da takip ettiği bir ajanın öldürülmesi sonrası değişir. Korkut Ali bu ajanın telefonunu alır ve içinden kurtardığı veriler ile Habtor Bin Said ve Goran Losic’in izine ulaşır. Korkut Ali’nin üzerine aldığı bu zorunlu görevde en büyük yardımcısı Habtor’la geçmişte mücadele etmiş, eski MİT çalışanı Yıldırım olacaktır.

Özge Gürel - Canan Doğan

Canan Korkut Ali’nin tersine disiplinli ve kurallara uyan bir terörle mücadele komiseridir. Canan Antalya’da doğup büyüse de anne babası ayrıldıktan sonra İstanbul’a taşınmış bir yandan kız kardeşine annelik yapıp bir yandan da mesleğinde büyük başarılar elde etmeyi başarmıştır. Bu güne kadar güzelliğini hep devleti için kullanan Canan’ın tek aşkı iş aşkı olmuştur. Ta ki Korkut Ali’den etkilendiğini anlayana dek.

Kerem Alışık - Yıldırım Zafer Bozok

Yıldırım Bozok Milli İstihbarat Teşkilatının eski emektarlarındandır. Şimdilerde Yıldırım’ın geçmişteki başarılı operasyonları MİT Okulu’nda ders olarak okutulmaktadır. Habtor Bin Said tarafından karısı öldürülen Yıldırım Bozok büyük uğraşlar sonrasında Habtor Bin Said’i sıkıştırmış ve öldürmüştür. Haptor’dan intikamınu aldığını düşünen Yıldırım kızı Ada için görevinden ayrılarak emekli olur ve kendine Sapanca’da güzel bir hayat kurar; ancak Yıldırım’ın sakin hayatı Korkut Ali’nin gelerek Habtor Bin Said’in yaşadığını söylemesi ile değişir ve Yıldırım yarım kalan işini bitirmek için tekrar göreve döner.

Sinan Tuzcu - Goran Losic

Goran Losic dünyanın en zengin Sırp ailesinin oğludur. Elinde ki para gücü ile dünyayı manipüle edebilen Garan Losic öz kimliğini gizlemekte ve dünyaya kendisini Thomas Hartman olarak tanıtmaktadır. Acımasız ve soğukkanlı bir adam olan Goran Türkiye’yi manipüle etmek için Habtor Bin Said isimli maşasını kullanır. Dünyayı yönetme hedefi ile yola çıkan Goran Losic bu emeli uğruna ölmekten ve öldürmekten çekinmeyecektir. Hartman Vakfının eğitmenlerinden Narin’e aşık olan Goran Narin’i elde etmek için Yıldırım ile mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Erkan Bektaş - Habtor Bin Said

Habtor İran asıllı bir terörist başıdır. Goran’ın maşası olan Habtor zamanında Yıldırım Bozok ile karşı karşıya gelmiş ve çok büyük bir hata yaparak Yıldırım’ın karısını öldürmüştür. Goran’ın gücü ile Türkiye’yi bir birine katmayı amaçlayan Habtor Yıldırım’ın yaşadığını öğrenmesi sonrası zor zamanlar yaşar. Bu süreçte tek dayanağı karısı Jasmin’i de kaybeden Habtor’un bir de kızı Dora’nın hastalanır ve üst süte Habtor hatalar yapmaya başlar.

Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf Çetin

Yusuf MİT teşkilatının yetiştirdiği en önemli istihbarat ajanlarından biridir. Evli ve ergen bir çocuğu olan Yusuf’un en büyük korkusu vatanına ve ailesine zarar gelmesidir. Oldukça zeki bir adam olan Yusuf aslen Karadeniz’lidir ve bölge insanına has özel bir kıvrak zekası vardır.

Başak Gümülcinelioğlu - Ezgi Sancak

Ezgi Srebrenista katliamında ailesini kaybettikten sonra Fahrettin’in de içinde bulunduğu bir ekip tarafından kurtarılarak Türkiye’ye getirilen bir Boşnak kızıdır. Boğaziçi’nde Psikoloji eğitimi alan Ezgi Fahrettin’i kendi dedesi gibi sever. Ali gibi Ezgi de MİT’e girmeyi başarmıştır. Çok iyi dövüş ustası olan Ezgi için duygusal zayıflığa asla yer yoktur. Ezgi güzelliği ve zekası ile ekibe büyük katkı sağlayacak bir kadındır.