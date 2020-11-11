Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan 3 oyuncuları ve özeti

Film izleyicileri bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Yeni Nesil Ajan 3 filmi saat kaçta, konusu nedir gibi soruları araştırıyor.

Yönetmen koltuğunda D.J. Caruso'nun oturduğu casus gerilim türünü yeniden tanımlayan gişe rekortmeni film, üçüncü bölümünde ekstrem sporcuyken devlet ajanı olan Xander Cage’in sürgünden dönüşünü anlatıyor.

Vin Disel'in aksiyon dolu sahneleriyle sinema severlerin beğenisini toplayan film bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak.

YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİNİN KONUSU

Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor.

Pandora'nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor.

Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor.

YENİ NESİL AJAN XXX3 FİLMİ OYUNCULARI