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    Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan 3 oyuncuları ve özeti

    Film izleyicileri bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Yeni Nesil Ajan 3 filmi saat kaçta, konusu nedir gibi soruları araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 16:51
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 11:24
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    Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan 3 oyuncuları ve özeti

    Yönetmen koltuğunda D.J. Caruso'nun oturduğu casus gerilim türünü yeniden tanımlayan gişe rekortmeni film, üçüncü bölümünde ekstrem sporcuyken devlet ajanı olan Xander Cage’in sürgünden dönüşünü anlatıyor.

    Vin Disel'in aksiyon dolu sahneleriyle sinema severlerin beğenisini toplayan film bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak.

    YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİNİN KONUSU

    Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor.

    Pandora'nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor.

    Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor.

    Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan 3 oyuncuları ve özeti #1

     

    YENİ NESİL AJAN XXX3 FİLMİ OYUNCULARI

    • Vin Diesel,

    • Donnie Yen,

    • Deepika Padukone,

    • Kris Wu

    Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan 3 oyuncuları ve özeti #2

    Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan 3 oyuncuları ve özeti #3

    Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan 3 oyuncuları ve özeti #4

    Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan 3 oyuncuları ve özeti #5

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