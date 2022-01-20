Yeni nesil bilmez, hatırlayanların gözü yaşlı...Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su son hali ile duygulandırdı!

Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı, Ümit Erdim ve Paşhan Yılmazel ile bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Oyuncunun karesi yorum ve beğeni yağdı.

Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı ve yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı Hayat Bilgisi, gençlik dizisi olarak öne çıktı.

13 Şubat 2003 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan dizi burada 19 Haziran 2003'e kadar 19 bölüm sürdü ve sezon finali yaptı.

Ardından Show TV ekranlarına geçiş yapan dizinin başrolünde; Perran Kutman, Tarık Pabuççuoğlu ve Kerem Kupacı yer aldı.

Dizinin başrol oyuncuları dışında da kadrosunda yetenekli ve genç isimler yer alırken, o isimler şimdilerde ünlü birer yıldız oldu.

Projenin başrolünde yer alan Kerem Kupacı, o dönem herkesin sevdiği karakter olan Pikaçu'ya hayat verdi.

Yıllar içinde birçok projede yer alan Kerem Kupacı, o dönem dizide birlikte rol aldığı Ümit Erdim ve Paşhan Yılmazel ile bir karesini sosyal medyadan paylaştı.

KEREM KUPACI'NIN FOTOĞRAFINA YOĞUN İLGİ

Hem Londra hem Türkiye'ye yaşayan ve bu iki şehir arasında mekik dokuyan Kerem Kupacı, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Son olarak dizideki rol arkadaşları Ümit Erdim ve Paşhan Yılmazel ile eski bir fotoğrafını paylaşan Kerem Kupacı'nın paylaşımına, "Ah o eski günler" tarzında yorum yağdı.

Online tiyatro eğitimi veren oyuncu, Türkiye ve İngiltere'den öğrencileri ile zaman geçiriyor.

"YAŞLANMIŞSIN"

Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu Kerem'i son haliyle takipçilerinin ilgisini çekti. Kerem Kupacı'ya, "Yaşlanmışsın abi" yorumları yağdı. Ünlü oyuncu birçok projede yer almasına rağmen, Hayat Bilgisi sayesinde tanındı ve hafızalara yerleşti.