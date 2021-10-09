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Yeni nesil geleneğe uydu! Bergüzar Korel karnı burnunda baby shower partisi düzenledi

Yeni nesil geleneğe uydu! Bergüzar Korel karnı burnunda baby shower partisi düzenledi

Üçüncü çocuğuna hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, yeni nesil geleneğe uydu. Korel, yakın zamanda dünyaya gelecek kızı Leyla için yakın dostlarının katılımı ile baby shower partisi düzenledi.