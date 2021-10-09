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- Yeni nesil geleneğe uydu! Bergüzar Korel karnı burnunda baby shower partisi düzenledi
Yeni nesil geleneğe uydu! Bergüzar Korel karnı burnunda baby shower partisi düzenledi
- Haber Merkezi
- 09.10.2021 - 17:40
- Güncelleme : 09.10.2021 - 17:41
Magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, mutlu evlilikleriyle herkese örnek oluyor.
Dizi setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan ünlü çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına aldı.
Geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşan oyuncu çift, şimdilerde bir kız bebek bekliyor.
Bu sefer kız bebek heyecanını yaşayan ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.
Doğumuna günler kalan Korel, kızı Leyla'yı kucağına almak için artık gün saymaya başladı.
BABY SHOWER PARTİSİ DÜZENLEDİ
Güzel oyuncu, yeni nesil geleneğe uyarak yakın dostlarının katılımıyla dünyaya gelecek kızı Leyla için baby shower partisi düzenledi.
Korel’in neşeli halleri dikkat çekerken Esra Erol'un da partiye katılması dikkatlerden kaçmadı.
BEĞENİ YAĞDI
Korel'in baby shower partisinde çekildiği kareler, sosyal medyada paylaşıldı. Güzel oyuncunun beyazlar içindeki karnı burnunda pozları, büyük beğeni topladı.
LEYLA ADINI VERECEK
Öte yandan bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, doğacak kızına ''Leyla'' ismini verecek.